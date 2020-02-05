Спецборт с эвакуированными из Ухани россиянами готовятся встречать в Тюмени

В Тюмени ждут спецрейс из китайского Уханя.

В аэропорту Рощино он должен приземлиться около восьми утра по московскому времени. По сообщению Минобороны, на борту военно-транспортного самолета находятся 80 россиян. Известно, что всех пассажиров, прилетевших этим рейсом из Китая, поместят на двухнедельный карантин.

В тюменском аэропорту дежурит наш корреспондент Артур Ломидзе. Он следит, за тем, как готовятся встречать спецборт из Китая.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из санатория, где будут размещены эвакуированные из Уханя россияне.