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Видео из санатория, где будут размещены эвакуированные из Уханя россияне

, 23:26 | Игорь Рязов 92

Санаторий, где будут находиться вернувшиеся из Китая граждане РФ, расположен рядом с региональным центром.

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Фото, видео: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса; Минобороны РФ

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Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ эвакуировали россиян из китайского города Ухань, в котором произошла вспышка коронавируса. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике заболевания опубликовал видео из санатория в Тюмени, где люди пройдут карантин.

На кадрах видно, что в палатах есть удобные кровати и тумбочки. Пациенты также получат доступ к электрическим чайникам и посуде. Кроме того, в их распоряжении будет холодильник и телевизор. В санузле установлены туалет, умывальник и душевой поддон из плитки.

Минобороны РФ тем временем опубликовало видео посадки россиян в военно-транспортный самолет ВКС в китайском Ухане. Эвакуируемые граждане РФ признаются, что рады возможности вернуться домой и заботе о них со стороны государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый самолет ВКС РФ эвакуировал из китайского Уханя 80 человек. Россиян сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. В Тюмень они прилетят утром 5 февраля.

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