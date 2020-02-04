Видео из санатория, где будут размещены эвакуированные из Уханя россияне

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ эвакуировали россиян из китайского города Ухань, в котором произошла вспышка коронавируса. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике заболевания опубликовал видео из санатория в Тюмени, где люди пройдут карантин.

На кадрах видно, что в палатах есть удобные кровати и тумбочки. Пациенты также получат доступ к электрическим чайникам и посуде. Кроме того, в их распоряжении будет холодильник и телевизор. В санузле установлены туалет, умывальник и душевой поддон из плитки.

Минобороны РФ тем временем опубликовало видео посадки россиян в военно-транспортный самолет ВКС в китайском Ухане. Эвакуируемые граждане РФ признаются, что рады возможности вернуться домой и заботе о них со стороны государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый самолет ВКС РФ эвакуировал из китайского Уханя 80 человек. Россиян сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. В Тюмень они прилетят утром 5 февраля.