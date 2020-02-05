Двое россиян находятся на круизном судне в Японии, где пассажиры заразились коронавирусом

Двое россиян оказались среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, где у десяти пассажиров был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в Посольстве РФ, пишет ТАСС.

Диппредставители в настоящий момент выясняют ситуацию с нашими гражданами, и готовы оказать содействие.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На борту находятся 3,7 тысячи людей, включая членов экипажа. Один из пассажиров, у которого было диагностировано заболевание, сошел в Гонконге.

Медики провели осмотр пассажиров и подтвердили десять случаев заражения. Их поместили в больницу префектуры Канагава, состояние пациентов оценивается как нормальное.

Власти Японии приняли решение установить на Diamond Princess двухнедельный карантин. Люди при этом будут оставаться на судне.

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