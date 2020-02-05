Минобороны опубликовало видео эвакуации россиян из китайского Уханя

Минобороны публикует видео эвакуации российских граждан из столицы китайской провинции Хубэй — города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса.

По словам подполковника Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Алексея Филиппова, главная задача в настоящий момент — предотвратить попадание инфекции на территорию России.

Всего за находившимися в Китае российскими гражданами было направлено два самолета Военно-космических сил. На одном из них находится 80 человек, на втором 64. Их сопровождают медики, которые следят за состоянием здоровья россиян.

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тысячи человек, более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая. По оценке посольства РФ, в Хубэе до прибытия спецбортов находился 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус зафиксирован в 24 странах.