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Минобороны опубликовало видео эвакуации россиян из китайского Уханя

, 7:07 | Сергей Зеленский 90

На одном из вылетевших из КНР самолетов находятся 80 граждан РФ, на втором — 64.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 159

Минобороны публикует видео эвакуации российских граждан из столицы китайской провинции Хубэй — города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса.

По словам подполковника Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Алексея Филиппова, главная задача в настоящий момент — предотвратить попадание инфекции на территорию России.

Всего за находившимися в Китае российскими гражданами было направлено два самолета Военно-космических сил. На одном из них находится 80 человек, на втором 64. Их сопровождают медики, которые следят за состоянием здоровья россиян.

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тысячи человек, более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая. По оценке посольства РФ, в Хубэе до прибытия спецбортов находился 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус зафиксирован в 24 странах.

Тема:
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