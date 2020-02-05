Коронавирус зафиксирован в 24 странах

Более 24 тысяч человек уже заражены короновирусом. Количество летальных исходов вплотную приблизилось к 500.

Больше всего случаев, как и прежде, в провинции Хубэй. Госпитали и поликлиники не справляются с потоком пациентов. Люди вынуждены занимать очередь с ночи и по несколько часов ждать приема врача.

Тех, кто на карантине, размещают в гостиницах. Власти арендовали несколько отелей. Всемирная организация здравоохранения заявила, что направит в Китай группу международных экспертов, чтобы выяснить причину вспышки болезни.

Уханьский вирус накануне попал еще в одну страну — Бельгию. Там зафиксировали первый случай опасного заболевания. Сейчас коронавирус зарегистрирован в двадцати четырех странах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что КНР закупает российский препарат для его тестирования против коронавируса.