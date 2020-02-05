Мурашко сообщил о готовности Тюмени принять граждан РФ, эвакуированных из РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о готовности тюменского реабилитационного центра принять граждан РФ, эвакуированных из китайского Уханя. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с россиянами на борту прибудут в Тюмень с минуты на минуту. После этого 144 человека, эвакуированных из КНР, на время карантина разместят в специально подготовленном медицинском учреждении города.

«Медицинские подразделения полностью готовы — реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство», — заявил Мурашко по итогам проверки тюменского реабилитационного центра.

Министр также посетил областную инфекционную клиническую больницу и проверил степень готовности к усиленному режиму работы.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в столицу китайской провинции Хубэй — город Ухань, который стал эпицентром вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.