Первый самолет из РФ с гумпомощью прибыл в Ухань, где свирепствует коронавирус

Первый российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в столицу китайской провинции Хубэй — город Ухань, который стал эпицентром вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Помимо непосредственно груза, прибыли пятеро медицинских специалистов, которые совместно с китайскими коллегами будут работать над вакциной против коронавируса.

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тысячи человек, более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин. В ближайшее время ожидается прибытие одного из них из Уханя в Тюмень, на котором находятся российские граждане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус зафиксирован в 24 странах.