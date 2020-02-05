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Россияне, эвакуированные из Уханя в Россию, прошли санэпидконтроль

, 22:13 Эфирная новость 10

Все вернувшиеся находятся на двухнедельном карантине в санатории Тюменской области.

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Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; 5-tv.ru

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Все россияне, которые решили покинуть китайский Ухань, уже вернулись на родину. В Тюмень прибыли первые самолеты ВКС России.
Из очага эпидемии эвакуированы 144 человека. Это и наши соотечественники, и граждане других государств.

Организация перелета стала настоящей гуманитарной акцией под девизом «своих не бросаем». Все вернувшиеся прошли тщательный санэпидконтроль, и теперь им предстоит двухнедельный карантин.

Как встретили эвакуированных дома, и главное — все ли здоровы? Расскажет Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные, эвакуировавшие россиян из Уханя, пройдут углубленное медобследование.

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