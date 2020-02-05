Путин провел первое заседание с новым правительством

Борьба с коронавирусом стала одной из тем на совещании президента Владимира Путина с правительством. Глава государства потребовал немедленно решить вопрос с аптеками, которые завышают цены на медицинские маски. И применять к нарушителям самые жесткие меры.

Правительство на защите страны от коронавируса. Россия забрала своих граждан из Уханя, ограничили авиасообщение с Китаем. Через неделю полностью отменяются чартеры между странами. В КНР отправляются российские специалисты, чтобы понять какая помощь нужна. Россия готовит гуманитарную помощь. Но есть и те, кто готов зарабатывать на беде.



Это — первое рабочее заседание Путина с новым составом правительства. Какие задачи поставил президент — в материале Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС проверит обоснованность повышения цен на медицинские маски и продукты.