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Путин провел первое заседание с новым правительством

, 20:10 Эфирная новость 29

Основной темой встречи стала борьба с коронавирусом.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

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Борьба с коронавирусом стала одной из тем на совещании президента Владимира Путина с правительством. Глава государства потребовал немедленно решить вопрос с аптеками, которые завышают цены на медицинские маски. И применять к нарушителям самые жесткие меры.

Правительство на защите страны от коронавируса. Россия забрала своих граждан из Уханя, ограничили авиасообщение с Китаем. Через неделю полностью отменяются чартеры между странами. В КНР отправляются российские специалисты, чтобы понять какая помощь нужна. Россия готовит гуманитарную помощь. Но есть и те, кто готов зарабатывать на беде.

Это — первое рабочее заседание Путина с новым составом правительства. Какие задачи поставил президент — в материале Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС проверит обоснованность повышения цен на медицинские маски и продукты.

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