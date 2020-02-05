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Видео: бомбардировщик Су-24 пытался приземлиться с невыпущенными шасси

, 21:10 | Игорь Рязов 218

На кадрах военный самолет высек сноп искр, немного задев полосу, после чего снова набрал высоту.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; Telegram @voenvz

Бомбардировщик Су-24 пытался приземлиться на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными задними стойками шасси. Ролик с инцидентом попал в сеть.

На кадрах видно, как бомбардировщик заходит на посадку. В момент, когда он показывается в профиль, можно рассмотреть, что у самолета не выпущены задние стойки шасси. В итоге воздушное судно соприкасается с асфальтом и высекает сноп искр. Далее Су-24 начинает срочно набирать высоту, чтобы повторно зайти на посадку.

Инцидент произошел в январе 2020 года, сообщается в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах». Автор публикации уверен, что причиной стала невнимательность экипажа. По его словам, летчики якобы не проверили показания приборов.

О том, что стойки шасси не выпущены экипаж предупредил руководитель полетов, находившийся на аэродроме. Он скомандовал, чтобы экипаж набрал максимальные обороты и снова поднялся в воздух.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии в военной авиации — два российских Су-34 столкнулись в воздухе.

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