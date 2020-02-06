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Анастасия Волочкова призналась, что ее «украл» таинственный возлюбленный

, 15:08 | Алиса Старжевская 348

В доказательство рассказанной истории балерина показала роскошный букет и подаренную книгу.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о неожиданно сюрпризе, который ей устроил возлюбленный. По словам балерины, сразу после долгого прямого эфира на популярной радиостанции, мужчина «украл» ее и увез на своем роскошном автомобиле.

«Зачастую, для счастья и радости необходима такая малость! Внимание, забота и приятные сюрпризы. Радуйте друг друга просто так и без повода», — пишет Анастасия под фото.

По словам Волочковой, по-прежнему таинственный возлюбленный без предупреждения приехал за ней с шикарным пышным букетом белых роз. В подтверждение рассказанной истории балерина продемонстрировала подписчикам кадры своего автопутешествия.

Instagram @volochkova_art

«Моя душа ликует! На безумной скорости его машины, эмоций и чувств мы прилетели домой. Я всем желаю быть любимыми и любить! И быть одариваемыми цветами, кто их ценит, как я», — восторженно рассказывает танцовщица.

Другими подробностями романтического вечера звезда поделилась с фанатами на следующее утро — в сторис она показала книгу, которую ей презентовал возлюбленный. Артистка незамедлительно приступила к чтению одного из трех томов подарочного комплекта «Кодекс руководителя», о чем рассказала в Instagram.

Instagram @volochkova_art

Книга выполнена в кожаном переплете с золотым тиснением на корешке. Комплект вложен в подарочный футляр. 

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Волочковой собирается поступать в Высшую школу экономики.

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