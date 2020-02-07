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  4. Число зараженных коронавирусом на круизном судне в Японии увеличилось втрое

Число зараженных коронавирусом на круизном судне в Японии увеличилось втрое

, 5:03 | Нюра Незванова 4

Пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, обнаружили у 61 человека.

Фото: www.globallookpress.com / Du Xiaoyi

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 194

Пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, на круизном лайнере в Японии обнаружили у 61 человека, пишет ТАСС со ссылкой на NHK. По данным издания, число заразившихся увеличилось втрое.

В настоящий момент Diamond Princess стоит недалеко от порта Йокогамы на 14-дневном карантине. Пассажирам запрещено покидать свои каюты, к ним приходят медики, которые осматривают людей.

На судне также путешествовали россияне. Никто из них не инфицирован.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол рассказал о судьбе россиян, застрявших на лайнере в Японии. Известно, что на борту лайнера граждане 56 стран. Один из пассажиров, у которого было диагностировано заболевание, сошел в Гонконге.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 194
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