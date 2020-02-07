Число зараженных коронавирусом на круизном судне в Японии увеличилось втрое

Пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, на круизном лайнере в Японии обнаружили у 61 человека, пишет ТАСС со ссылкой на NHK. По данным издания, число заразившихся увеличилось втрое.

В настоящий момент Diamond Princess стоит недалеко от порта Йокогамы на 14-дневном карантине. Пассажирам запрещено покидать свои каюты, к ним приходят медики, которые осматривают людей.

На судне также путешествовали россияне. Никто из них не инфицирован.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол рассказал о судьбе россиян, застрявших на лайнере в Японии. Известно, что на борту лайнера граждане 56 стран. Один из пассажиров, у которого было диагностировано заболевание, сошел в Гонконге.