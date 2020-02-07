Хайп во время чумы? Китайский коронавирус породил эпидемию творчества в интернете

Россияне не спешат поддаваться всеобщей панике, и вспомнили про лучшее лекарство от всех болезней. Коронавирус теперь главный повод для многочисленных шуток и частушек.

Уханьская пневмония поразила и интернет-пользователей.

Все, что так и или иначе касается загадочной китайской инфекции за секунды становится вирусным видео. Что это? Хайп во время чумы или больная фантазия, пытался понять Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФАС проверяет аптечные сети в связи с завышением цен на медицинские маски.