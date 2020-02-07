«Лучше без одежды»: голая Анна Плетнева прикрылась огромным бантом

Анна Плетнева обожает примерять эротические образы и будоражить умы своих фанатов. Однако. Сейчас примерять ничего не пришлось — солистка группы «Винтаж» показала новое фото, на котором она, полностью обнаженная, прикрывается объемным серебристым бантом.

На снимке звезда восседает посреди одежды, раскиданной по дивану. Знаменитость кокетливо прикрывает бюст волосами и огромным бантом. При этом большинство поклонников призналось, что отсутствие аксессуара восхитило бы их куда больше.

Плетнева жалуется, что распространенная женская проблема коснулась и ее гардероба. Несмотря на то, что модные наряды едва ли не вытесняют Анну с дивана, ей по-прежнему «нечего надеть».

«Я шмоточница. Я это поняла, когда решила сегодня утром красиво нарядиться, так как запланировала кучу встреч, еще и концерт вечером и что вы думаете? Ну конечно мне нечего надеть. У вас же тоже эти проблемы, да? Ну почему мы такие?» — пишет секс-символ российского шоу-бизнеса.

Instagram @dusya_star

Девушка утверждает, что во время разбора «луков» посмотрела на себя со стороны и решила, что ситуация требует незамедлительных действий. Подписчикам Плетнева предложила провести аукцион для «детокса» своего шкафа.

«Или просто все сжечь?» — накаляет атмосферу исполнительница.

Фанаты поддержали идею с аукционом — некоторые активисты предложили сделать благотворительную распродажу, но нашлись и те, кто проголосовал за расширение и без того богатого звездного гардероба.

«Наверное, лучше бедным раздать»;

«Женщина без гардероба, как машина без бензина»;

«Лучше продать вещи, а деньги отправить на благотворительность, так будет лучше»;

«Анечка, я такая же. Одежды много, а надеть нечего», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело.