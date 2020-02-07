Масочный режим из-за эпидемии гриппа и угрозы коронавируса вводят в Хабаровске

Из-за эпидемии гриппа и угрозы коронавируса власти Хабаровска вводят масочный режим. Уже с понедельника работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики — те, кто каждый день контактирует с людьми — будут обязаны носить маски. Надевать их на улицах не обязательно, а вот в помещениях придется. И менять — строго раз в два часа. Иначе защита не имеет смысла. Чиновники заверяют, что масок в городе хватит на всех. В аптеках ввели ограничение — не больше 15 штук одному покупателю.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба борется со спекулянтами, которые взвинчивают цены на этот сейчас самый ходовой товар по всей стране.

«Лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в 10 раз», – прокомментировал ситуацию статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Тем временем, в три раза увеличилось число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту. Тесты выявили еще 41 заболевшего. Их экстренно эвакуируют в больницы, где уже находятся 20 пассажиров. Как сообщается, у 24 россиян, которые остаются на борту, признаков вируса нет.

А в Китае умер 34-летний врач, который одним из первых сообщил о вспышке нового заболевания. В больницах Уханя теперь работают роботы-дезинфекторы. Их «голова» оснащена распылителем перекиси водорода, а в «тело» встроены ультрафиолетовые лампы. Умные машины умеют обходить препятствия и ориентироваться в пространстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские ученые выявили возможного переносчика коронавируса.