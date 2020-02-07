  1. Пятый канал
  4. Масочный режим из-за эпидемии гриппа и угрозы коронавируса вводят в Хабаровске

Масочный режим из-за эпидемии гриппа и угрозы коронавируса вводят в Хабаровске

, 18:51 Эфирная новость 43

Все, кто каждый день контактирует с людьми, будут обязаны носить маски в помещениях и менять — строго раз в два часа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Strauch; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 199

Из-за эпидемии гриппа и угрозы коронавируса власти Хабаровска вводят масочный режим. Уже с понедельника работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики — те, кто каждый день контактирует с людьми — будут обязаны носить маски. Надевать их на улицах не обязательно, а вот в помещениях придется. И менять — строго раз в два часа. Иначе защита не имеет смысла. Чиновники заверяют, что масок в городе хватит на всех. В аптеках ввели ограничение — не больше 15 штук одному покупателю.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба борется со спекулянтами, которые взвинчивают цены на этот сейчас самый ходовой товар по всей стране.

«Лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в 10 раз», – прокомментировал ситуацию статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Тем временем, в три раза увеличилось число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту. Тесты выявили еще 41 заболевшего. Их экстренно эвакуируют в больницы, где уже находятся 20 пассажиров. Как сообщается, у 24 россиян, которые остаются на борту, признаков вируса нет.

А в Китае умер 34-летний врач, который одним из первых сообщил о вспышке нового заболевания. В больницах Уханя теперь работают роботы-дезинфекторы. Их «голова» оснащена распылителем перекиси водорода, а в «тело» встроены ультрафиолетовые лампы. Умные машины умеют обходить препятствия и ориентироваться в пространстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские ученые выявили возможного переносчика коронавируса.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 199
7 февр
Китайские ученые выявили возможного переносчика коронавируса
7 февр
Коронавирус заподозрили у троих студентов МГУ из Китая
7 февр
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля
7 февр
Хайп во время чумы? Китайский коронавирус породил эпидемию творчества в интернете
7 февр
Число зараженных коронавирусом на круизном судне в Японии увеличилось втрое
6 февр
Штаб по борьбе с коронавирусом примет меры из-за завышения аптеками цен на медицинские маски
6 февр
Жители Дальнего Востока и Забайкалья больше всего обеспокоены коронавирусом
6 февр
ФАС проверяет аптечные сети в связи с завышением цен на медицинские маски
6 февр
Вице-консул РФ рассказал о самочувствии россиян, запертых на лайнере в Гонконге
6 февр
Видео: «бурановская бабушка» Анна Прокопьева спела частушку о коронавирусе

Читайте также

-6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?

Последние новости

20:20
МИД РФ осудил попытки Запада переписать историю Второй мировой войны
20:09
«Королева красоты!» — супруга Реввы в черном мини-платье взбудоражила фанатов
19:58
Режим ЧС введен после крушения вертолета с депутатом Хайруллиным
19:53
Первое видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
19:50
Дмитрий Тарасов «контролировал» роды жены по видеосвязи
19:38
В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

Сейчас читают

«При чем тут возраст?» — звезда Comedy Woman высказалась о романе экс-бойфренда
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]