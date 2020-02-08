Кармен Электра порадовала поклонников «горячими» фото на фоне автомобильных шин

Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram. На снимке актриса и модель зазывно возлежит на горе автомобильных покрышек.

Нежное и сексуальное тело 47-летней звезды слегка измазано мазутом, грудь и соблазнительный плоский живот обвивает легкая золотая цепь, похожая на очень откровенное боди, подчеркивающая все изгибы. Пышный бюст Патрик кокетливо прикрыла рукой.

«Один из моих календарей, один из месяцев которого посвящен войскам, защищающим нас», — подписала фотоснимок знаменитость.

Instagram @carmenelectra

Обожатели сексуальной актрисы пришли в небывалый восторг от ее «горячего» фото и соблазнительного тела. Со времен выхода первой серии знаменитого сериала «Спасатели Малибу» прошло более 30 лет, однако Кармен Электра выглядит все такой же обворожительной и сосексуальной.

«Великолепная!»

«Оглушающая»;

«Красивая»;

«Вы заставляете все выглядеть сексуально», — написали фолловеры модели.

Ранее 5-tv.ru ране 5-tv.ru писал, что Рудова взбудоражила фанатов в сексуальном образе суперзлодейки.