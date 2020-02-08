  1. Пятый канал
  4. Кармен Электра порадовала поклонников «горячими» фото на фоне автомобильных шин

Кармен Электра порадовала поклонников «горячими» фото на фоне автомобильных шин

, 19:07 | Алиса Старжевская 14

Актриса сериала «Спасатели Малибу» Тара Ли Патрик снова оголилась на радость восторженным поклонникам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @carmenelectra

Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram. На снимке актриса и модель зазывно возлежит на горе автомобильных покрышек.

Нежное и сексуальное тело 47-летней звезды слегка измазано мазутом, грудь и соблазнительный плоский живот обвивает легкая золотая цепь, похожая на очень откровенное боди, подчеркивающая все изгибы. Пышный бюст Патрик кокетливо прикрыла рукой.

«Один из моих календарей, один из месяцев которого посвящен войскам, защищающим нас», — подписала фотоснимок знаменитость.

Instagram @carmenelectra

Обожатели сексуальной актрисы пришли в небывалый восторг от ее «горячего» фото и соблазнительного тела. Со времен выхода первой серии знаменитого сериала «Спасатели Малибу» прошло более 30 лет, однако Кармен Электра выглядит все такой же обворожительной и сосексуальной.

«Великолепная!»

«Оглушающая»;

«Красивая»;

«Вы заставляете все выглядеть сексуально», — написали фолловеры модели.

Ранее 5-tv.ru ране 5-tv.ru писал, что Рудова взбудоражила фанатов в сексуальном образе суперзлодейки.

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.47
0.67 69.63
0.55
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Последние новости

19:07
Кармен Электра порадовала поклонников «горячими» фото на фоне автомобильных шин
18:52
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
18:41
«Это вам не по красной дорожке ходить»: Бочкарева показала «сельский стайл»
18:37
Российским пилотам может грозить увольнение из китайских авиакомпаний
18:26
Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации
18:15
Власти Китая дали новое название коронавирусу

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]