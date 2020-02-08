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Водитель автобуса наехал на пожилую женщину в Петербурге

, 22:12 | Нюра Незванова 8

Авария произошла на перекрестке улицы Школьная и Карельского переулка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Водитель автобуса совершил наезд на пожилую женщину в Приморском районе Петербурга. Авария произошла вечером, 8 февраля, на регулируемом перекрестке улицы Школьная и Карельского переулка.

По предварительным данным, водитель автобуса «МАЗ» 1968 года рождения совершил наезд на пешехода-женщину — 60-70 лет. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В настоящий момент ведется проверка по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли в ДТП с маршруткой под Новосибирском.

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