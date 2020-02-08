Водитель автобуса наехал на пожилую женщину в Петербурге

Водитель автобуса совершил наезд на пожилую женщину в Приморском районе Петербурга. Авария произошла вечером, 8 февраля, на регулируемом перекрестке улицы Школьная и Карельского переулка.

По предварительным данным, водитель автобуса «МАЗ» 1968 года рождения совершил наезд на пешехода-женщину — 60-70 лет. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В настоящий момент ведется проверка по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли в ДТП с маршруткой под Новосибирском.