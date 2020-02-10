Число зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess достигло 136

Количество заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у японских берегов, увеличилось почти вдвое и достигло 136.

Один из заболевших — гражданин Украины. Россиян, по предварительным данным, среди инфицированных нет.

В целом в Китае, по последним данным, жертвами опасной инфекции стали 910 человек. Зараженных — уже больше 40 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пранкера, который в метро сымитировал приступ от коронавируса, отправили в СИЗО.