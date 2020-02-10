Число зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess достигло 136
Один из заболевших пассажиров круизного лайнера, стоящего на карантине у берегов Японии, — гражданин Украины.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru
Количество заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у японских берегов, увеличилось почти вдвое и достигло 136.
Один из заболевших — гражданин Украины. Россиян, по предварительным данным, среди инфицированных нет.
В целом в Китае, по последним данным, жертвами опасной инфекции стали 910 человек. Зараженных — уже больше 40 тысяч.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пранкера, который в метро сымитировал приступ от коронавируса, отправили в СИЗО.
Нашли ошибку?