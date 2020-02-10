Туристка, находящаяся на судне в Японии из-за коронавируса, рассказала о заточении

Одна из пассажирок круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного в Японии из-за коронавируса, рассказала, как протекает ее жизнь в условиях карантина. По словам жительницы Мельбурна, она находится в одной каюте с другими членами семьи и чувствует себя в безопасности. Австралийка отметила, что для всех пассажиров судна организованы комфортные условия: они ни в чем не нуждаются и получают свежие новости, предоставленные Министерством здравоохранения Японии, от капитана корабля.

«Мы поддерживаем свое здоровье, делаем зарядку в нашей каюте, чтобы быть в форме. Мы общаемся с друзьями через приложения, читаем, смотрим фильмы. Дети общаются со своими друзьями в социальных сетях, играют в игры», — поделилась пассажирка.

Она рассказала, что на лайнере созданы все условия для того, чтобы люди, оказавшиеся под карантином, могли продолжать заниматься прежней работой.

«Моя дочь даже делает домашние задания, учитель присылает ей их на почту. Мой муж удаленно работает на своем ноутбуке, тут есть интернет. Мы выставляем посты в социальных сетях, чтобы показать, что мы в безопасности. Хоть мы и находимся в карантине, условия пребывания в нем довольно комфортные», — призналась австралийка.

Жительница Мельбурна похвалила работу сотрудников экипажа, которые вежливо общаются со всеми пассажирами, оказавшимися в затруднительном положении.

«На корабле чудесная команда, они очень вежливые, учтивые, всегда интересуются как мы, не нужно ли нам чего», — подчеркнула женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, на круизном лайнере в Японии обнаружили у 136 человек. Известно, что на борту лайнера граждане 56 стран. Среди них также есть россияне. Корабль пробудет на карантине 14 дней.