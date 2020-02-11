Власти Японии хотят эвакуировать с «Diamond Princess» пожилых и с хроническими заболеваниями
Решение связано с тем, что эти категории людей наиболее подвержены заражению коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Yoshio Tsunoda, 5-tv.ru
Пристальное внимание всего мира приковано к пассажирскому лайнеру «Diamond Princess». Власти Японии хотят эвакуировать с корабля пожилых и пассажиров с хроническими заболеваниями. Решение связано с тем, что эти категории людей наиболее подвержены заражению коронавирусом.
К слову, задача непростая. Около 80% пассажиров судна старше 60 лет. Из них 215 более 80 лет, а 11-ти — более 90.
«Бриллиантовая Принцесса», уже без малого неделю стоит на карантине в японском порту Иокогама. Пассажиры и члены команды (3700 человек), а это граждане многих стран, в том числе россияне не могут сойти на берег, разве что по санитарному коридору, прямиком в больницу.
Люксовый корабль мечты, превратился в «плавучую тюрьму» — пассажиры сидят по каютам. Повезло тем, у кого есть балкон. Еду им приносят в одноразовых упаковках. Коридоры постоянно дезинфицируют. Однако, это не помогает — число зараженных резко увеличилось до 130 человек.
И это вызывает очень много вопросов — а как распространяется зараза по кораблю. Если через вентиляцию, то запертые в каютах люди не спасаются от вируса, а напротив, подвергаются смертельной опасности!
Людей успокаивают, как могут. Туроператор обещал компенсировать всем пассажирам стоимость круиза, вернуть деньги, потраченные на авиабилеты, несостоявшиеся экскурсии и даже чаевые, выданные персоналу лайнера.
Ранее 5-tv.ru со ссылкой на пассажиров рассказывал о том, что творится на борту карантинного корабля.
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