Число заболевших коронавирусом на лайнере «Diamond Princess» увеличилось вдвое
Люксовый корабль мечты, превратился в «плавучую тюрьму» — пассажиры сидят по каютам. Повезло тем, у кого есть балкон.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Du Xiaoyi, 5-tv.ru
Внимание всего мира сейчас приковано к круизному судну "Бриллиантовая принцесса". Морское путешествие обернулось для его пассажиров кошмаром, а огромный лайнер стал плавучей тюрьмой.
Больше 3000 туристов, среди которых есть и россияне, уже неделю находятся в заточении и полной изоляции из-за вспышки коронавируса на борту судна.
К настоящему времени, Число инфицированных на круизном лайнере уже больше 130 человек. За последние сутки заболели 66 пассажиров. Коронавирус поразил граждан десяти стран. В том числе и двое украинских туристов. Среди россиян – а их на корабле 24 человека – заболевших нет. Те, кто считает себя здоровым – прячутся в каютах, из которых пассажирам выходить не рекомендуют.
Связь с пассажирами держит Иван Уваров.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, японские власти хотят с судна эвакуировать пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.
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