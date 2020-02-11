Число заболевших коронавирусом на лайнере «Diamond Princess» увеличилось вдвое

Эфирная новость 86

Люксовый корабль мечты, превратился в «плавучую тюрьму» — пассажиры сидят по каютам. Повезло тем, у кого есть балкон.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Du Xiaoyi, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 225

Внимание всего мира сейчас приковано к круизному судну "Бриллиантовая принцесса". Морское путешествие обернулось для его пассажиров кошмаром, а огромный лайнер стал плавучей тюрьмой.

Больше 3000 туристов, среди которых есть и россияне, уже неделю находятся в заточении и полной изоляции из-за вспышки коронавируса на борту судна. 

К настоящему времени, Число инфицированных на круизном лайнере уже больше 130 человек. За последние сутки заболели 66 пассажиров. Коронавирус поразил граждан десяти стран. В том числе и двое украинских туристов. Среди россиян – а их на корабле 24 человека – заболевших нет. Те, кто считает себя здоровым – прячутся в каютах, из которых пассажирам выходить не рекомендуют.

Связь с пассажирами держит Иван Уваров.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, японские власти хотят с судна эвакуировать пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.

+3° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.77
0.30 69.82
0.19
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Новости СМИ2