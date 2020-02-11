Число заболевших коронавирусом на лайнере «Diamond Princess» увеличилось вдвое

Внимание всего мира сейчас приковано к круизному судну "Бриллиантовая принцесса". Морское путешествие обернулось для его пассажиров кошмаром, а огромный лайнер стал плавучей тюрьмой.

Больше 3000 туристов, среди которых есть и россияне, уже неделю находятся в заточении и полной изоляции из-за вспышки коронавируса на борту судна.

К настоящему времени, Число инфицированных на круизном лайнере уже больше 130 человек. За последние сутки заболели 66 пассажиров. Коронавирус поразил граждан десяти стран. В том числе и двое украинских туристов. Среди россиян – а их на корабле 24 человека – заболевших нет. Те, кто считает себя здоровым – прячутся в каютах, из которых пассажирам выходить не рекомендуют.

Связь с пассажирами держит Иван Уваров.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, японские власти хотят с судна эвакуировать пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.