Обвиняемый в убийстве историк Соколов вернется в Петербург не раньше апреля
По информации адвоката, бывший преподаватель СПбГУ до сих пор находится в Москве и активно сотрудничает со следствием.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев
Новость о возвращении бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова в Петербург его адвокат Александр Почуев назвал очередным информационным вбросом. Ранее ряд СМИ опубликовал новость, что историка этапировали обратно в «Кресты» для заключения под стражу после проведения психолого-психиатрической экспертизы. Сообщалось, что обвиняемый по делу убийства аспирантки уже находится в Северной столице.
«Я только что закончил участие в следственных действиях в СИЗО-2 „Бутырка“ с участием историка Соколова. Подобного рода сообщения исходят от различного рода некомпетентных источников, которые ловят хайп на человеческом горе. Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием», — заявил защитник.
По мнению Почуева, досрочная новость о возвращении Соколова в город на Неве — пример развязанной «травли» доцента.
Психолого-психиатрическая экспертиза Олега Соколова завершилась 21 января. Позже в прессе появились сообщения, что его признали вменяемым. Защита также в этом уверена, но не исключает, что подзащитный находился в ненормальном психическом состоянии в момент совершения инкриминируемых ему действий.
Соколов обвиняется в жестокой расправе над возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам бывший преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко постепенно выловили. Арест историка продлен до 9 апреля 2020 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат историка Соколова потребует фармакологическую экспертизу.
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