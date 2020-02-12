В ФНС планируют ускорить процесс вывода из тени доходов россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) планируют ускорить процесс вывода из тени доходов россиян. На данный момент, согласно отчету Счетной палаты, оказавшемуся в распоряжении «Известий», 20% граждан страны получают серую зарплату. Однако в направлении обеления экономики уже заметны прогрессивные результаты.

Так, кампания ФНС по обелению доходов населения за три года дополнительно принесла в государственный бюджет 21,2 миллиарда рублей. В качестве такой категории налогоплательщиков уже зарегистрировались более 440 тысячи человек, которые за период 2019 — начала 2020 года показали более 53 миллиардов рублей дохода, облагаемого налогом. В целом, наблюдается устойчивый рост налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в госказну. С 2016 года поступления увеличились с трех 3,9 триллиона рублей.

Ближайшая цель ФНС — улучшить указанные показатели и обеспечить рост собираемости налогов с физических лиц. Для ее достижения в последнее время служба, прежде всего, уделяла внимание легализации корпоративных налогов: были произведены отзыв лицензий у недобросовестных участников финансового рынка и деофшоризация. Кроме того, ФНС сейчас борется с фирмами-однодневками и внедряет контрольно-кассовую технику.

Для обеспечения лучших результатов планируется также провести цифровизацию налогового администрирования и консолидацию всех информационных потоков в единую базу данных. В том числе, обсуждается обеспечение возможности физлиц оплачивать налоги и госуслуги через МФЦ.

По мнению доцента Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Дмитрия Тихонова, вывести доходы россиян из тени также поможет повышение грамотности населения в налоговом вопросе и плотная работа с предпринимателями.

В свою очередь, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев убежден, что для борьбы с «серой» экономикой важно обеспечить щадящий налоговый режим, защиту прав частной собственности и неизменность условий игры. Впрочем, с введением льготного налогового режима для индивидуальных предпринимателей «обеление» доходов граждан уже ускорилось, однако более заметный результат от проводимой кампании можно будет оценить позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самозанятые граждане по всей России смогут начать вести бизнес по льготной налоговой ставке.