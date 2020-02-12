Безответсвенность или перегибы? Почему пациентка сбежала из больницы Боткина

Пациентка, сбежавшая из-под карантина по коронавирусу в Петербурге, уверяет, что здорова и у ее близких нет подозрительных симптомов.

Алла Жукова вернулась из поездки в Китай в конце января с насморком и ее поместили в бокс инфекционной больницы. Ей там не понравилось и после ужина она сбежала.

Чем, как минимум, очень осложнила работу санитарным врачам — ведь в Петербурге еще под сотню таких же, как она «подозрительных», а контролировать надо еще и круг их контактов, а это еще полторы тысячи человек. Не считая тех, с кем Алла успела уже пообщаться «на свободе». Например, с нашим корреспондентом, Сергеем Лесковым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главврач медицинского учреждения назвал поведение девушки асоциальным.