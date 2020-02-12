Безответсвенность или перегибы? Почему пациентка сбежала из больницы Боткина
Петербургские врачи негодуют. Девушка, как минимум осложнила работу, санитарным врачам, которые контролируют около полутора тысяч «подозреваемых» в заболевании коронавирусом.
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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru
Пациентка, сбежавшая из-под карантина по коронавирусу в Петербурге, уверяет, что здорова и у ее близких нет подозрительных симптомов.
Алла Жукова вернулась из поездки в Китай в конце января с насморком и ее поместили в бокс инфекционной больницы. Ей там не понравилось и после ужина она сбежала.
Чем, как минимум, очень осложнила работу санитарным врачам — ведь в Петербурге еще под сотню таких же, как она «подозрительных», а контролировать надо еще и круг их контактов, а это еще полторы тысячи человек. Не считая тех, с кем Алла успела уже пообщаться «на свободе». Например, с нашим корреспондентом, Сергеем Лесковым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главврач медицинского учреждения назвал поведение девушки асоциальным.
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