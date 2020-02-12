ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

ГИБДД получит право аннулировать свидетельство о прохождении технического осмотра. Это будет сделано в случае, если машина прошла ТО с нарушением установленных правил или автомобилю не проводили диагностику. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

По данным газеты, разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года. Так ведомство хочет исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления машины к осмотру. Предполагается, что теперь весь процесс будет фиксироваться на фото. За управление автомобилем без техосмотра предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.

В тексте документа нет информации о действии страховых компаний. В случае аннулирования ТО по закону об ОСАГО компания не может расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.

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