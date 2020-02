Пентагон обнародовал данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США опубликовало данные об усилении активности ВМФ России и Китая, сообщает The Drive. Издание отмечает, что на карте, обнародованной в рамках подготовки военного бюджета Соединенных Штатов, отмечены соответствующие зоны морских операций.

По мнению авторов материала, данные лишний раз свидетельствуют о том, что Москва и Пекин увеличивают интенсивность морских маневров.

New Pentagon map shows huge scale of worrisome Russian and Chinese naval operations: https://t.co/VNqXrZyVhz

rt @thedrive @thewarzonewire pic.twitter.com/hKgAJkVdh4