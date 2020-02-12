Пентагон обнародовал данные об усилении активности ВМФ России

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Василий Заика
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Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета США.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук

Министерство обороны США опубликовало данные об усилении активности ВМФ России и Китая, сообщает The Drive. Издание отмечает, что на карте, обнародованной в рамках подготовки военного бюджета Соединенных Штатов, отмечены соответствующие зоны морских операций.

По мнению авторов материала, данные лишний раз свидетельствуют о том, что Москва и Пекин увеличивают интенсивность морских маневров.

Карта не содержит данных о периодах времени проведения операций и конкретных судах, а также точном местоположении. Несмотря на это, документ якобы подтверждает факт активности российского флота в районе юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря на протяжении последних нескольких лет.

Помимо прочего, на карте отмечены масштабные маневры ВМФ России в Арктике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обеспокоены маневрами двух российских спутников.

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