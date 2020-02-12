Легенда НБА Коби Брайант в день трагедии ездил в церковь к священникам

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Мия Субботина
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Стали известны подробности последних дней жизни легенды баскетбола.

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Фото, видео: Zuma\TASS

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Американский баскетболист Коби Брайант, который разбился на вертолете вместе со своей дочерью и другими пассажирами, за несколько часов до трагедии посещал храм, сообщает Sports.ru.

Известно, что католическая Церковь Нашей Королевы Ангелов расположена в восьми километрах от особняка спортсмена. Как сообщает портал, спортсмен проснулся еще до рассвета и поехал в церковь один. Там он пообщался со священниками, после чего отправился домой.

Также за день до происшествия, Коби с трехлетней дочкой Бьянкой были замечены в торговом центре недалеко от своего дома. Как отмечают очевидцы, спортсмен был задумчив. Вместе с дочкой он остановился около пруда, чтобы посмотреть на золотых рыбок.

Примечательно, что в день трагедии Брайант опубликовал свой последний пост в Instagram, в котором поздравил своего коллегу Леброна Джеймса. Он смог обойти его по количеству очков, набранных за карьеру в НБА.

26 января, в день трагедии, была очень плохая видимость. На небе был плотный слой облаков и туман. Именно из-за этого пилот вертолета не смог проследовать в центр Лос-Анджелеса по голливудским холмам, как это делал обычно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты не нашли повреждений двигателя вертолета, при крушении которого погиб Коби Брайант.

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