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Эксперты не нашли повреждений двигателя вертолета, при крушении которого погиб Коби Брайант

, 0:11 | Валентин Черников 24

Свидетели трагедии сообщили, что перед падением воздушное судно резко накренилось.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anke Fleig/ SVEN SIMON, Twitter @Dzinertweets

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Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 17

Повреждений двигателя вертолета, при крушении которого погиб баскетболист Коби Брайант, не выявлено. Об этом сообщает РИА Новости.

В предварительном отчете Национального совета по безопасности на транспорте США сказано, что двигатель работал в последние мгновения перед падением. Об этом говорит срезанная винтом ветка дерева на месте крушения — в тот момент лопасти вертолета вращались. При этом часть приборов вышла из строя под воздействием огня.

В документе также отражены показания свидетелей. По их словам, перед трагедией воздушное судно резко накренилось влево. По предварительным данным, пилот из-за сильного тумана врезался в холм неподалеку от Лос-Анджелеса.

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант был одним из самых титулованных спортсменов мира. Он дебютировал в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1996 году и выступал за него 20 лет. В 2014 году обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов за всю историю НБА. В составе сборной США Брайант побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что сосед погибшего Коби Брайанта рассказал о его фантастической трудоспособности.

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