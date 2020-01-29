Кроссовки коллаборации Nike и Коби Брайанта смели с прилавков за два дня

Кроссовки, созданные при участии Коби Брайанта, пропали с сайта Nike почти сразу же после его трагической гибели, сообщает PeopleTalk.ru. Поклонники предположили, что так бренд попытался защитить коллекцию от перекупщиков, которые уже взвинтили цены на сторонних платформах.

Однако представитель компании в комментарии The Wall Street Journal объяснил, что на самом деле кроссовки серии Kobe были раскуплены поклонниками в течение двух дней. Сейчас на официальном сайте Nike расположено обращение к фанатам и родным Коби Брайанта со словами соболезнования.

Nike.com

Коби Брайант погиб 26 января в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочкой Джанной и группой друзей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс».