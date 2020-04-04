Имя Коби Брайанта внесут в Зал славы НБА

Баскетболист с мировой известностью Коби Брайант, ставший жертвой авиакатастрофы в начале 2020 года, будет внесен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита (Национальной баскетбольной ассоциации). Об этом сообщает журналист портала The Athletic Шамс Чарания в Twitter.

Предполагается, что официально об этом объявят в субботу, 4 апреля. Помимо Брайанта в список войдут Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Церемония намечена на даты с 28 по 30 августа.

Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета в окрестностях Лос-Анджелеса. Брайанту был 41 год. Вместе с ним погибла его тринадцатилетняя дочь, а также еще семь пассажиров. Предварительной причиной катастрофы был назван густой туман в районе полета вертолета. В семье легенды спорта остались три дочери и жена Ванесса, с которой они прожили почти 20 лет. 5-tv.ru рассказывал об удивительной истории любви Ванессы и Коби Брайанта.