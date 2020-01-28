Невероятная история любви Коби Брайанта и его жены Ванессы Лайне

Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета в Калифорнии. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Мария. В семье легенды спорта остались три дочери и жена Ванесса, с которой они прожили почти 20 лет. У пары была невероятная история любви, достойная отдельного фильма, как и вся жизнь Брайанта, пишет издание «Спорт-экспресс».

История знакомства

Встреча Ванессы Лайне и Коби Брайанта была судьбоносной. Молодые люди познакомились в студии звукозаписи. В то время Ванесса работала на подтанцовках у знаменитого рэпера Снуп Дога. Баскетболист решил записать трек и в студии встретил свою будущую жену. Их роман развивался стремительно — спортсмен красиво ухаживал за танцовщицей и осыпал ее подарками.

Свадьба и ссора с родственниками

18 апреля 2001 года Брайант сделал предложение Ванессе. Свадьба прошла в католической церкви Святого Эдварда в Калифорнии. Молодые люди решили не устраивать пышного торжества и не пригласили на церемонию ни родители Брайанта, ни товарищей по команде. Это привело к скандалу — на спортсмена обиделись все его родственники и более двух лет они не общались.

Первая дочь родилась у пары 18 января 2003 года, ее назвали Наталия. Рождение ребенка пошло на пользу и семейным отношениям — Коби стал вновь общаться со своими родственниками. Через три года у них родилась вторая дочь Джианна.

Обвинение в изнасиловании

Через полгода после рождения первой дочери Коби был обвинен в изнасиловании 19-летней горничной отеля Кайтлин Фэйбер. Скандал получился громким и дело дошло до суда. Баскетболист признал вину и заявил, что у него была сексуальная связь с Фэйбер, однако она была по обоюдному согласию.

Ванесса поступила очень мудро в этой ситуации. На всех судах она всячески поддерживала мужа, а во всех СМИ заявляла о том, что простила его.

История завершилась тем, что с Брайанта сняли все обвинения. Он договорился с Фэйбер о компенсации в размере пяти миллионов долларов, а также принес ей публичные извинения.

Развод и чудесное спасение брака

В 2010 году пресса опубликовала снимки, на которых Брайант был запечатлен с другими женщинами. Ванесса не выдержала и подала на развод, уличив своего мужа в очередной измене. Однако есть и другая версия, будто бы баскетболист сам подал на развод, объяснив это тем, что он не может совмещать карьеру профессионального баскетболиста и семейную жизнь. Но пара решила сохранить семью и не расходиться.

Семья

Третью дочь Ванесса подарила Коби в 2016 году — ее назвали Бьянкой. А четвертая наследница легенды НБА родилась у пары летом 2019 года. На момент гибели Брайанта ей исполнилось всего семь месяцев. После смерти супруга Ванесса закрыла свой профиль в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанат легенды НБА Коби Брайанта предсказал его смерть семь лет назад.