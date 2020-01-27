Фанат легенды НБА Коби Брайанта предсказал его смерть семь лет назад

Жуткое сообщение нашли фанаты баскетболиста Коби Брайанта из команды Lakers — в своем Twitter-блоге неизвестный семь лет назад описал, что легенда НБА погибнет при крушении вертолета.

Пророческое сообщение пользователя под ником Noso было опубликовано в ночью 14 ноября 2012 года. Поклонники погибшей звезды пришли в ужас и не верят, что человек, скрывающийся за интернет-профилем, не является жестоким шутником.

Twitter @dotNoso

Фолловеры подозревают, что болельщик просто опубликовал пост задним числом, чтобы привлечь к себе внимание. Однако, известно, что на сегодняшний день не существует программного обеспечения, которое позволяет изменять дату и текст уже опубликованной новости — записи в Twitter можно только удалить.

Пост уже собрал около 300 тысяч лайков — его активно обсуждают более 200 тысяч человек.

«Черная мамба» и легенда НБА: Чем запомнился Коби Брайант?

Коби Брайант погиб днем 26 декабря в авиакатастрофе в пригороде Лос-Анджелеса. В вертолете, который потерпел крушение, также находилась дочь Коби — 13-летняя Джанна. Баскетболисту был 41 год.

Ранее 5-tv.ru писал, какой была спортивная карьера и личная жизнь Коби Брайанта.