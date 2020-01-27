  1. Пятый канал
  4. Фанат легенды НБА Коби Брайанта предсказал его смерть семь лет назад

Фанат легенды НБА Коби Брайанта предсказал его смерть семь лет назад

, 17:54 | Алиса Старжевская 44

Поклонник опубликовал пророческое сообщение в Twitter.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Anke Fleig/ SVEN SIMON, /Li Ying

Тема:
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 10

Жуткое сообщение нашли фанаты баскетболиста Коби Брайанта из команды Lakers — в своем Twitter-блоге неизвестный семь лет назад описал, что легенда НБА погибнет при крушении вертолета.

Пророческое сообщение пользователя под ником Noso было опубликовано в ночью 14 ноября 2012 года. Поклонники погибшей звезды пришли в ужас и не верят, что человек, скрывающийся за интернет-профилем, не является жестоким шутником.

Twitter @dotNoso

Фолловеры подозревают, что болельщик просто опубликовал пост задним числом, чтобы привлечь к себе внимание. Однако, известно, что на сегодняшний день не существует программного обеспечения, которое позволяет изменять дату и текст уже опубликованной новости — записи в Twitter можно только удалить.

Пост уже собрал около 300 тысяч лайков — его активно обсуждают более 200 тысяч человек.

«Черная мамба» и легенда НБА: Чем запомнился Коби Брайант?

Коби Брайант погиб днем 26 декабря в авиакатастрофе в пригороде Лос-Анджелеса. В вертолете, который потерпел крушение, также находилась дочь Коби — 13-летняя Джанна. Баскетболисту был 41 год.

Ранее 5-tv.ru писал, какой была спортивная карьера и личная жизнь Коби Брайанта.

Тема:
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 10
27 янв
«Черная мамба» и легенда НБА: Чем запомнился Коби Брайант?
27 янв
Видео: момент крушения вертолета, в котором летел легенда НБА Коби Брайант
27 янв
Стала известна предварительная причина крушения вертолета с Коби Брайантом
27 янв
Установлены личности еще четверых человек, погибших с Коби Брайантом и его дочерью
27 янв
Андрей Кириленко выразил соболезнования после гибели легенды НБА Коби Брайанта
27 янв
На борту вертолета, в котором погиб легенда НБА Коби Брайант, находились девять человек
27 янв
Видео: Неймар посвятил гол Коби Брайанту во время футбольного матча
27 янв
Дочь баскетболиста Коби Брайанта была вместе с отцом на борту разбившегося вертолета
26 янв
Известный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США

Читайте также

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
62.34
0.54 68.78
0.49
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

18:19
Подростки из Махачкалы осквернили мемориал памяти войнам ВОВ
18:10
Стали известны российские чартеры, прекратившие полеты в КНР из-за коронавируса
18:02
Мать двоих детей нашли убитой на кладбище в Подмосковье
17:54
Фанат легенды НБА Коби Брайанта предсказал его смерть семь лет назад
17:47
Обещавший хранить себя до брака 32-летний футболист Тим Тибоу женился
17:40
«Мы надеемся на лучшее»: басист Мэрилина Мэнсона впал в кому

Сейчас читают

«Это не мечта, а придурь»: Боярский высказался о поздних родах
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]