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Жена погибшего баскетболиста Коби Брайанта поблагодарила фанатов за поддержку

, 16:36 | Алиса Старжевская 281

Супруга и дочери спортсмена тяжело переживают трагическую утрату.

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Фото, видео: Instagram @vanessabryant

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Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 15

Жизнь Коби Брайанта оборвалась неожиданно — спортсмен погиб днем 26 декабря в авиакатастрофе в пригороде Лос-Анджелеса. В вертолете, который потерпел крушение, также находилась дочь Коби — 13-летняя Джанна. Баскетболисту был 41 год, у него осталось трое дочерей — Наталья, Бьянка и Капри.

Ванесса Брайант, жена «легенды НБА» тяжело переживает утрату. Модель опубликовала у себя в блоге послание фанатам, в котором она благодарит их за нескончаемую поддержку, оказанную в такую трудную для ее семьи минуту.

Instagram @vanessabryant

«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Мы определенно нуждаемся в них. Мы полностью опустошены внезапной потерей моего обожаемого мужа, Кобе — удивительного отца наших детей; и моя прекрасная, милая Джанна — любящая, вдумчивая и замечательная дочь и замечательная сестра Натальи, Бьянки и Капри», — пишет Ванесса в блоге.

Семье баскетболиста не хватает слов, чтобы описать пронизывающую их души боль — супруга Брайанта не может представить свою жизнь без мужа и дочки и просит фанатов молиться за благополучие остальных членов семьи.

Кроме того, Ванесса Брайант рассказала поклонникам, что в связи с роковой утратой Team Mamba, фонд Mamba Sports Foundation учредили фонд MambaOnThree, чтобы помочь другим семьям, которые стали жертвами от этой трагедии.

«Мы также опустошены за семьи, которые потеряли своих близких в воскресенье, и мы глубоко разделяем их горе», — говорит женщина.

Ванесса надеется, что несмотря на печальные события, СМИ с пониманием отнесутся к случившемуся и оставят ее семье право на конфиденциальную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Паоло Коэльо уничтожил черновики совместной книги с Коби Брайантом.

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