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«Ванесса опустошена»: Как себя чувствует жена Коби Брайанта после его смерти

, 8:25 | Карина Бернтгольц 25

Вместе с 13-летней дочерью баскетболист погиб в авиакатастрофе неподалеку от Лос-Анджелеса.

Фото: Instagram @kobebryant

Тема:
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 14

Легендарный баскетболист Коби Брайант, разбившийся в авиакатастрофе 26 января, воспитывал четверых детей. 13-летняя дочь Джанна Мария погибла при крушении вертолета вместе с отцом. Семилетняя Наталия, трехлетняя Бьянка и семимесячная Капри остались на иждивении матери.

Супруга спортсмена Ванесса до сих пор не может прийти в себя после известия о гибели мужа. Вместе с Брайантом она прожила 21 год, и потерять его — для женщины огромная трагедия. Как рассказали источники в окружении семьи баскетболиста, Ванесса пытается держаться ради дочерей, однако ей настолько тяжело смириться с произошедшим, что из-за слез она даже не может разговаривать.

«Сейчас в жизни Ванессы и всей семьи наступило очень тяжелое время. Ей самой очень тяжело пережить случившееся, но она держится ради дочерей. Ванесса опустошена. Ей с трудом удается закончить предложение, не расплакавшись. Огромное горе, с которым ей предстоит как-то справиться», — сообщил источник, близкий к семье спортсмена, изданию People.

Как сообщал 5-tv.ru, легенда НБА Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба, погиб вместе с 13-летней дочерью. Вертолет со спортсменом на борту потерпел крушение 26 ноября в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса. Соболезнования близким погибших выразили многие спортсмены. В НБА перед матчем состоялась минута молчания. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщение о смерти Коби Брайанта назвал ужасной новостью.

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