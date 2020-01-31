  1. Пятый канал
  4. Сосед погибшего Коби Брайанта рассказал о его фантастической трудоспособности

Сосед погибшего Коби Брайанта рассказал о его фантастической трудоспособности

, 19:11 | Сергей Зеленский Эксклюзив 117

Легенда НБА помимо спорта мечтал заняться продюсированием.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Salvatore Laporta, 5-tv.ru

Тема:
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 16

Известный спортивный агент с более чем 40-летним стажем Ли Стайнберг рассказал 5-tv.ru о привычках погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта.

«Я живу в Ньюпорт Бич (прибрежный город на юге штата Калифорния — Прим.ред.) — там же, где и Коби, буквально пару кварталов друг от друга», — отметил он.

Стайнберг рассказал, что Брайант всегда был «простым парнем» — например, ходил на ланч с дочкой, посещал парикмахерскую и магазин для фотографов.

«Он был всегда на виду и очень расслаблен. Он был замечательным. Думаю, многим жителям юга Калифорнии до сих пор не верится, что его нет», — сказал он.

Также спортагент отметил и потрясающую работоспособность трагически погибшего баскетболиста.

«То, сколько он работал и тренировался, просто невероятно. Он мог практиковать один и тот же бросок бесконечно. Невероятный трудоголик. У него было горячее желание быть лучшим во всем, жажда быть лучшим», — поделился он.

Кроме того, у Брайанта была масса планов и помимо спорта, в частности, ему было интересно продюсирование, которое он рассматривал даже как параллельную с баскетболом карьеру.

Легенда НБА Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба, погиб вместе с 13-летней дочерью. Вертолет со спортсменом на борту потерпел крушение 26 января в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса. Соболезнования близким выразили многие спортсмены, а также президент страны Дональд Трамп, который в Twitter назвал весть о смерти Коби Брайанта ужасной.

Как передавал 5-tv.ru, баскетболисту был 41 год, у него остались три дочери: Наталья, Бьянка и Капри. Супруга Ванесса Брайант рассказывала, как тяжело они переживают утрату.

Тема:
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 16
30 янв
Жена погибшего баскетболиста Коби Брайанта поблагодарила фанатов за поддержку
30 янв
«Ванесса опустошена»: Как себя чувствует жена Коби Брайанта после его смерти
29 янв
Кроссовки коллаборации Nike и Коби Брайанта смели с прилавков за два дня
28 янв
«Безобразная и безличная вещь!» — фанаты раскритиковали Роналдо за лицемерие
28 янв
Невероятная история любви Коби Брайанта и его жены Ванессы Лайне
27 янв
Фанат легенды НБА Коби Брайанта предсказал его смерть семь лет назад
27 янв
«Черная Мамба» и легенда НБА: Чем запомнился Коби Брайант?
27 янв
Видео: момент крушения вертолета, в котором летел легенда НБА Коби Брайант
27 янв
Стала известна предварительная причина крушения вертолета с Коби Брайантом
27 янв
Установлены личности еще четверых человек, погибших с Коби Брайантом и его дочерью

Читайте также

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

19:50
«Рубили сук, на котором сидели»: архитекторы объяснили причину обрушения СКК
19:31
Дженнифер Лопес и Шакира на выходных выступят на Super Bowl 2020
19:25
Офицер МВД вымогал 300 тысяч долларов у племянника деда Хасана
19:11
Сосед погибшего Коби Брайанта рассказал о его фантастической трудоспособности
18:44
Офицеры МВД задержаны за вымогательство у племянника Деда Хасана
18:34
Опубликовано фото погибшего при обрушении СКК рабочего

Сейчас читают

Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги
Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]