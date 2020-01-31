Сосед погибшего Коби Брайанта рассказал о его фантастической трудоспособности

Известный спортивный агент с более чем 40-летним стажем Ли Стайнберг рассказал 5-tv.ru о привычках погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта.

«Я живу в Ньюпорт Бич (прибрежный город на юге штата Калифорния — Прим.ред.) — там же, где и Коби, буквально пару кварталов друг от друга», — отметил он.

Стайнберг рассказал, что Брайант всегда был «простым парнем» — например, ходил на ланч с дочкой, посещал парикмахерскую и магазин для фотографов.

«Он был всегда на виду и очень расслаблен. Он был замечательным. Думаю, многим жителям юга Калифорнии до сих пор не верится, что его нет», — сказал он.

Также спортагент отметил и потрясающую работоспособность трагически погибшего баскетболиста.

«То, сколько он работал и тренировался, просто невероятно. Он мог практиковать один и тот же бросок бесконечно. Невероятный трудоголик. У него было горячее желание быть лучшим во всем, жажда быть лучшим», — поделился он.

Кроме того, у Брайанта была масса планов и помимо спорта, в частности, ему было интересно продюсирование, которое он рассматривал даже как параллельную с баскетболом карьеру.

Легенда НБА Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба, погиб вместе с 13-летней дочерью. Вертолет со спортсменом на борту потерпел крушение 26 января в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса. Соболезнования близким выразили многие спортсмены, а также президент страны Дональд Трамп, который в Twitter назвал весть о смерти Коби Брайанта ужасной.

Как передавал 5-tv.ru, баскетболисту был 41 год, у него остались три дочери: Наталья, Бьянка и Капри. Супруга Ванесса Брайант рассказывала, как тяжело они переживают утрату.