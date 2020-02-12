Гран-при Китая «Формулы-1» не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса

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Василий Заика
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Этап чемпионата мира по автогонкам должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Hoch Zwei

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 237

Гран-при Китая «Формулы-1» не состоится в намеченные сроки из-за вспышки коронавируса, сообщает The Times. Этап чемпионата мира по автогонкам должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.

Британское издание отмечает, что в настоящее время продолжаются дискуссии относительно отмены или переноса соревнований. Обсуждение вызвано чрезмерной насыщенностью календаря нынешнего сезона, который включает в себя 22 гонки. По этой причине многие команды «Формулы-1» уже высказались против идеи переноса этапа в Китае. Сейчас руководство гонки высшего класса ожидает заключения китайских властей и промоутера.

В прошлый раз отмена Гран-при «Формулы-1» произошла в 2011 году в Бахрейне из-за массовых акций протеста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус не отменит саммит БРИКС в Санкт-Петербурге.

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