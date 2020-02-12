Гран-при Китая «Формулы-1» не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса
Этап чемпионата мира по автогонкам должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Фото, видео: www.globallookpress.com © Hoch Zwei
Гран-при Китая «Формулы-1» не состоится в намеченные сроки из-за вспышки коронавируса, сообщает The Times. Этап чемпионата мира по автогонкам должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.
Британское издание отмечает, что в настоящее время продолжаются дискуссии относительно отмены или переноса соревнований. Обсуждение вызвано чрезмерной насыщенностью календаря нынешнего сезона, который включает в себя 22 гонки. По этой причине многие команды «Формулы-1» уже высказались против идеи переноса этапа в Китае. Сейчас руководство гонки высшего класса ожидает заключения китайских властей и промоутера.
В прошлый раз отмена Гран-при «Формулы-1» произошла в 2011 году в Бахрейне из-за массовых акций протеста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус не отменит саммит БРИКС в Санкт-Петербурге.
Нашли ошибку?