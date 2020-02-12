В России вылечились оба инфицированных коронавирусом пациента

В России вылечены оба заболевших коронавирусом. Читинские медики сегодня вручили справку о выписке гражданину КНР. Ван Юньбинь с 26 января находился в инфекционной больнице. А накануне в Тюменской области выписали китайскую студентку, у которой коронавирус был выявлен 31 января.

Власти КНР заявляют о росте вылечившихся. Таких уже больше четырех с половиной тысяч человек. Но ситуация по-прежнему остается сложной. Летальных исходов, по последним данным — 1113. Количество зараженных превысило 44 тысячи человек.

Людей в госпиталях Уханя поддерживают всеми силами. Медики в палатах даже танцуют. Считается, что такая физическая нагрузка повышает иммунитет.

Во Всемирной организации здравоохранения заболеванию присвоили официальное название Covid-19. Там опасаются, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга». Первые образцы вакцины, как ожидается, будут готовы только через полтора года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мошенники «продали» более полумиллиона медицинских масок в Москве и исчезли.