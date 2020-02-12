Петербурженка назвала неправомерным взятие анализа на коронавирус у ее дочери
Пока мать была на работе, ребенок открыл дверь неким медицинским сотрудникам.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов, 5-tv.ru
Жительница Петербурга считает неправомерными действия медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора, которые в ее отсутствие взяли у ее дочери анализы на предмет возможного наличия коронавируса.
11-летняя Валентина ожидала дома возвращения матери с работы и, услышав звонок в дверь, открыла. По ее словам, на входе стояли люди в медицинских халатах и масках, которые удостоверились, что перед ними именно эта девочка.
Затем они уточнили, действительно ли школьница недавно посетила Китай, и, получив утвердительный ответ, взяли у нее слюну на анализ.
Возвратившаяся с работы домой Марина Кузьмина была уже порядком взволнована, так как дочь не брала трубку — ребенок перенервничал из-за прихода незнакомых людей, а мобильный телефон был еще со времени уроков поставлен на беззвучный режим.
Марина считает неправомерным взятие каких-либо анализов у детей без присутствия и согласия родителей, а также официального уполномоченного представителя на подобные действия.
«Никто не имеет права даже разговаривать с моим ребенком без законного представителя, и тем более проводить какие-то действия», — уверена она.
По словам Марины, она бы так и не узнала, кто же приходил, если бы тем же вечером такой визит не состоялся бы к ее сестре, с кем Валентина и ездила в Китай на отдых.
Мама школьница уверена, что подобное происходить не должно, даже несмотря на распространение коронавируса.
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