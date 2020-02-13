На Украине переименовали памятник Марксу

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Изрядно потрепанный бюст теоретика коммунизма превратился в яркий и почти новый монумент болгарскому поэту.

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Фото, видео: Репродукция Фотохроники ТАСС, 5-tv.ru

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Украинский кризис 393

В Одесской области творчески подошли к выполнению закона о декоммунизации. Памятник Карлу Марксу в селе Холмское решили не демонтировать, а перекрасить и переименовать.

Так изрядно потрепанный бюст теоретика коммунизма превратился в яркий и почти новый монумент болгарскому поэту Христо Ботеву. И пускай эти исторические личности похожи разве что окладистой бородой.

Зато получилось экономно — потратились только на краску и табличку. Правда, подобный лайфхак не нашел положительного отклика у украинского института нацпамяти. Чиновники потребовали снести памятник и пригрозили сельским властям уголовной ответственностью.

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