На Украине переименовали памятник Марксу

В Одесской области творчески подошли к выполнению закона о декоммунизации. Памятник Карлу Марксу в селе Холмское решили не демонтировать, а перекрасить и переименовать.

Так изрядно потрепанный бюст теоретика коммунизма превратился в яркий и почти новый монумент болгарскому поэту Христо Ботеву. И пускай эти исторические личности похожи разве что окладистой бородой.

Зато получилось экономно — потратились только на краску и табличку. Правда, подобный лайфхак не нашел положительного отклика у украинского института нацпамяти. Чиновники потребовали снести памятник и пригрозили сельским властям уголовной ответственностью.