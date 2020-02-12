Монахиня рассказала, почему уехала после наезда на мать с детьми
Женщина заявила, что потерпевшим помогают «денежной помощью».
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Монахиня рассказала, почему скрылась с места ДТП после того, как сбила мать и двоих детей в Калужской области. В результате аварии 11-летняя девочка была госпитализирована с переломом позвоночника.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода — девочку 2009 года рождения, которая находилась в сопровождении матери, двигаясь по противоположной обочине проезжей части дороги. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», — цитирует региональное УМВД России РИА Новости.
По словам Алены Бычкуновой (местные жители настаивают на том, что женщина является служительницей монастыря), она поинтересовалась состоянием потерпевших и только после этого уехала с места происшествия.
«Во-первых, я у нее спрашивала — все ли хорошо, все ли нормально. Она сказала, что все хорошо. Я сказала, чтобы она сообщила мне, как дела обстоят. Помогаем мы им. Денежной помощью», — сказала Бычкунова.
Предполагаемая виновница аварии утверждает, что пострадавшему ребенку уже приобрели специальный корсет. Женщина удивлена тому факту, что родственники потерпевших решили рассказать о происшествии журналистам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что монахиня сбила девочку и скрылась с места ДТП под Калугой.
Нашли ошибку?