Монахиня рассказала, почему уехала после наезда на мать с детьми

Монахиня рассказала, почему скрылась с места ДТП после того, как сбила мать и двоих детей в Калужской области. В результате аварии 11-летняя девочка была госпитализирована с переломом позвоночника.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода — девочку 2009 года рождения, которая находилась в сопровождении матери, двигаясь по противоположной обочине проезжей части дороги. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», — цитирует региональное УМВД России РИА Новости.

По словам Алены Бычкуновой (местные жители настаивают на том, что женщина является служительницей монастыря), она поинтересовалась состоянием потерпевших и только после этого уехала с места происшествия.

«Во-первых, я у нее спрашивала — все ли хорошо, все ли нормально. Она сказала, что все хорошо. Я сказала, чтобы она сообщила мне, как дела обстоят. Помогаем мы им. Денежной помощью», — сказала Бычкунова.

Предполагаемая виновница аварии утверждает, что пострадавшему ребенку уже приобрели специальный корсет. Женщина удивлена тому факту, что родственники потерпевших решили рассказать о происшествии журналистам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что монахиня сбила девочку и скрылась с места ДТП под Калугой.