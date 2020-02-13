Посольство РФ предложило туркам определиться в отношениях с США

Россия предложила гражданам Турции подумать: действительно ли США являются ее союзниками. Наше посольство в Анкаре разместило в Twitter пост под заголовком «Решать вам». К нему прикреплены две иллюстрации.

На одной из них цитируется глава американского Госдепа Майк Помпео, который говорит о поддержке Турции в связи с гибелью ее солдат в сирийском Идлибе. А рядом, на другой картинке — инфографика от журналистов, которая наглядно демонстрирует объемы финансовой помощи Вашингтона сирийским курдам, которых Анкара считает террористами.

Так, на их вооружение в следующем году Пентагон планирует потратить 200 миллионов долларов. Более того, как выяснили турецкие СМИ, Штаты собираются отправить своих военных инструкторов для обучения курдских формирований и поставлять им оружие и боевую технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские военные предотвратили конфликт между солдатами США и жителями Сирии.