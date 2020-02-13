Российские военные предотвратили конфликт между солдатами США и жителями Сирии
Конфликт произошел в провинции Хасеке, когда сбившаяся с пути колонна военных США открыла огонь по гражданским. Сирийцы, забросав камнями, прогнали колонну американских военных. В ответ по ним открыли огонь.
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Фото, видео: REUTERS /SANA, 5-tv.ru
Российские военные предотвратили конфликт между американцами и жителями Сирии. Как сообщили в нашем Минобороны, в провинции Хасеке колонна США отклонилась от маршрута. Сирийцы стали забрасывать технику камнями. В ответ американские солдаты открыли огонь.
«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями и обеспечить выход колонны Вооруженных сил США», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Напряженная ситуация и в провинции Алеппо. Туда Турция перебрасывает свои дополнительные подразделения с бронетехникой. Операция проходит в связи с обострением в соседнем Идлибе. В зоне деэскалации погибли 14 турецких военных — в Анкаре за это вину возложили на правительственную армию Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Дамаск наносит удары по мирным жителям.
В Кремле подчеркнули — подобное невозможно. Сирийские военные уничтожают только террористов. В российском МИДе причиной обострения считают невыполнение Турцией условий Сочинского меморандума. Ранее ситуацию в Сирии Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой. Инициатором выступила Анкара. Лидеры подтвердили важность исполнения взаимных договоренностей. Путин и Эрдоган также условились о проведении дополнительных контактов по линии профильных ведомств.
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