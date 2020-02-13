«Пришлось помучиться»: Оксана Самойлова и Джиган выбрали имя для ребенка

Модель Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) готовятся к пополнению в семействе. Светская львица уже находится на 38-й неделе беременности и в ближайшее время станет мамой в четвертый раз.

Впрочем, звездная пара не спешит рассказывать о малыше. Пока ничего не известно ни про пол ребенка, ни про его имя. Хотя, как пояснила Самойлова в сторис, оно уже давно выбрано.

«Да давно, но пришлось помучиться», — ответила теледива на вопрос о выборе имени для наследника.

По словам супруги музыканта, процесс выбора имени для каждой из дочек — настоящая история.

«Когда ты узнаешь, что беременна, одно из первых, о чем начинаешь думать, — это имя для ребенка. Ариелу мы как-то сразу нашли, с Леей пришлось повыбирать, Майя должна была родиться в мае, а родилась в апреле, но называть Апреля ее не стали», — с иронией отметила Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Самойлова призналась — она хочет быстрее родить.