«Пришлось помучиться»: Оксана Самойлова и Джиган выбрали имя для ребенка
Впрочем, пол малыша знаменитая пара по-прежнему скрывает от общественности.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Модель Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) готовятся к пополнению в семействе. Светская львица уже находится на 38-й неделе беременности и в ближайшее время станет мамой в четвертый раз.
Впрочем, звездная пара не спешит рассказывать о малыше. Пока ничего не известно ни про пол ребенка, ни про его имя. Хотя, как пояснила Самойлова в сторис, оно уже давно выбрано.
«Да давно, но пришлось помучиться», — ответила теледива на вопрос о выборе имени для наследника.
По словам супруги музыканта, процесс выбора имени для каждой из дочек — настоящая история.
«Когда ты узнаешь, что беременна, одно из первых, о чем начинаешь думать, — это имя для ребенка. Ариелу мы как-то сразу нашли, с Леей пришлось повыбирать, Майя должна была родиться в мае, а родилась в апреле, но называть Апреля ее не стали», — с иронией отметила Самойлова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Самойлова призналась — она хочет быстрее родить.
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