Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488 человек

Заразиться коронавирусом рискует две трети населения Земли. Неутешительные прогнозы озвучивают вирусологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты изучили динамику распространения COVID-19 в Китае и выяснили — вирус вырвался за пределы страны раньше, чем власти ввели карантин.

По последним данным, в КНР число больных за последние сутки увеличилось почти на пять тысяч и достигло 63918 человек. Умерли — 1488.

Вся надежда врачей Поднебесной на новый метод лечения — зараженным пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Это позволило спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

Между тем, больше двухсот россиян все еще находятся в Китае и ждут возвращения на родину.

Ровно в полночь вступил в силу запрет на чартерные рейсы из КНР в Россию и обратно. Касается он исключительно российских авиакомпаний. И не действует в отношении иностранных перевозчиков. Как уточнили в Росавиации, всем кто еще ждет вылета из КНР компенсируют стоимость билетов. Этим правом уже воспользовались почти полторы тысячи наших соотечественников. Принимать их будет московский аэропорт Шереметьево — так проще контролировать поток пассажиров, которых необходимо проверять на коронавирус.