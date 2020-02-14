Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488 человек
В ВОЗ высказали опасение, что смертельным вирусом может заразиться до двух третей жителей Земли.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zhu Zheng, 5-tv.ru
Заразиться коронавирусом рискует две трети населения Земли. Неутешительные прогнозы озвучивают вирусологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты изучили динамику распространения COVID-19 в Китае и выяснили — вирус вырвался за пределы страны раньше, чем власти ввели карантин.
По последним данным, в КНР число больных за последние сутки увеличилось почти на пять тысяч и достигло 63918 человек. Умерли — 1488.
Вся надежда врачей Поднебесной на новый метод лечения — зараженным пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Это позволило спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.
Между тем, больше двухсот россиян все еще находятся в Китае и ждут возвращения на родину.
Ровно в полночь вступил в силу запрет на чартерные рейсы из КНР в Россию и обратно. Касается он исключительно российских авиакомпаний. И не действует в отношении иностранных перевозчиков. Как уточнили в Росавиации, всем кто еще ждет вылета из КНР компенсируют стоимость билетов. Этим правом уже воспользовались почти полторы тысячи наших соотечественников. Принимать их будет московский аэропорт Шереметьево — так проще контролировать поток пассажиров, которых необходимо проверять на коронавирус.
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