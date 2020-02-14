«От кого букет?»—звезда «Уральских пельменей» Михалкова заинтриговала фанатов

Российская актриса Юлия Михалкова сфотографировалась с огромным букетом. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В кадре звезда «Уральских пельменей» позирует в черном худи с корзиной цветов. Артистка широко улыбается в камеру. По словам знаменитости, самые лучшие цветы, которые можно подарить девушке 14 февраля — свежие пионы.

«Эти цветы олицетворяют легкость, нежность, робкую влюбленность. Пионы — это тысячи оттенков розового и волшебный, теплый аромат!» — подписала пост звезда.

instagram @mihalkova

Поклонники пришли в восторг от потрясающего букета знаменитости и заинтересовались, кто же преподнес в День всех влюбленных такой сюрприз артистке.

«Цветы!!! От кого букет?»

«Красавица!»

«С букетом пионов вы такая нежная»;

«Очень красивые цветы!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Михалковой увидели ее с новой стороны.