Собчак жестко ответила писателю Цыпкину на шутку о ее груди

Ксения Собчак жестко ответила писателю Александру Цыпкину, который шутливо прокомментировал ее эротическую фотографию, опубликованную в День всех влюбленных.

«Открыл Instagram и понял, что осталось нам с Костей (супруг телеведущей Константин Богомолов — ред.) *** помериться, и праздник удался», — иронично высказался писатель в Instagram-аккаунте.

Ксения Собчак не оставила сообщение Цыпкина без внимания и решила нанести ему «ответный удар» в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Опускаясь на этот уровень, скажу две вещи. Первое: мериться си***ми нам не стоит — у твоей они силиконовые. Второе: надеюсь, хоть у тебя *** настоящий. Но до Кости в любом соревновании тебе, увы, далеко. Так что я б на твоем месте не стала», — дерзко ответила на выпад светская львица.

К слову, словесная перепалка стала неким продолжением разгоревшегося в середине декабря прошлого года светского конфликта. Ведущая пристыдила знаменитостей, которые проводят съемки в обнаженном виде. Этот пост она опубликовала вскоре после того, как Оксана Лаврентьева выложила подобный кадр. Александр Цыпкин не сдержался и встал на защиту супруги.

В День всех влюбленных Ксения Собчак и ее приятельницы Глюкоза и Яна Расковалова опубликовали в Instagram откровенные фото с хештегом #моявалентинка. На снимках очаровательные красотки позируют топлес. Фотография вызвала бурное обсуждение в сети.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Ксении Собчак не узнал маму на фото с Глюкозой и Расковаловой.