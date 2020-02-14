Собчак жестко ответила писателю Цыпкину на шутку о ее груди
Александр Цыпкин иронично прокомментировал эротической снимок телеведущей, который она опубликовала в День всех влюбленных.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак жестко ответила писателю Александру Цыпкину, который шутливо прокомментировал ее эротическую фотографию, опубликованную в День всех влюбленных.
«Открыл Instagram и понял, что осталось нам с Костей (супруг телеведущей Константин Богомолов — ред.) *** помериться, и праздник удался», — иронично высказался писатель в Instagram-аккаунте.
Ксения Собчак не оставила сообщение Цыпкина без внимания и решила нанести ему «ответный удар» в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Опускаясь на этот уровень, скажу две вещи. Первое: мериться си***ми нам не стоит — у твоей они силиконовые. Второе: надеюсь, хоть у тебя *** настоящий. Но до Кости в любом соревновании тебе, увы, далеко. Так что я б на твоем месте не стала», — дерзко ответила на выпад светская львица.
К слову, словесная перепалка стала неким продолжением разгоревшегося в середине декабря прошлого года светского конфликта. Ведущая пристыдила знаменитостей, которые проводят съемки в обнаженном виде. Этот пост она опубликовала вскоре после того, как Оксана Лаврентьева выложила подобный кадр. Александр Цыпкин не сдержался и встал на защиту супруги.
В День всех влюбленных Ксения Собчак и ее приятельницы Глюкоза и Яна Расковалова опубликовали в Instagram откровенные фото с хештегом #моявалентинка. На снимках очаровательные красотки позируют топлес. Фотография вызвала бурное обсуждение в сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Ксении Собчак не узнал маму на фото с Глюкозой и Расковаловой.
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