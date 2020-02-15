Российского биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали от соревнований на два года в связи с нарушениями антидопинговых правил. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).

Запрету участвовать в спортивных состязаниях на два года подверглась и олимпийская чемпионка Ванкувера по биатлону Светлана Слепцова.

По словам Владимира Драчева, Устюгов и Слепцова намерены обжаловать это постановление.

Ранее появилась информация, что известного спортсмена лишила золотой медали, которую он заработал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году из-за нарушения антидопинговых правил.