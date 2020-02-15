Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил — IBU
Известный биатлонист лишен золотой медали Олимпийские игры 2014 года в Сочи.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Российского биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали от соревнований на два года в связи с нарушениями антидопинговых правил. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).
Запрету участвовать в спортивных состязаниях на два года подверглась и олимпийская чемпионка Ванкувера по биатлону Светлана Слепцова.
По словам Владимира Драчева, Устюгов и Слепцова намерены обжаловать это постановление.
Ранее появилась информация, что известного спортсмена лишила золотой медали, которую он заработал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году из-за нарушения антидопинговых правил.
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