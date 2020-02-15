Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил — IBU

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Нюра Незванова
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Известный биатлонист лишен золотой медали Олимпийские игры 2014 года в Сочи.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Тема:
Олимпиада в Сочи Допинговый скандал Биатлонисты РФ под подозрением в допинге

Российского биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали от соревнований на два года в связи с нарушениями антидопинговых правил. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).

Запрету участвовать в спортивных состязаниях на два года подверглась и олимпийская чемпионка Ванкувера по биатлону Светлана Слепцова.

По словам Владимира Драчева, Устюгов и Слепцова намерены обжаловать это постановление.

Ранее появилась информация, что известного спортсмена лишила золотой медали, которую он заработал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году из-за нарушения антидопинговых правил.

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