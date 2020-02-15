Биатлонист Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишен золота Олимпиады в Сочи

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Нюра Незванова
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Дисквалификации подлежат результаты спортсмена, которые он показал в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Тема:
Олимпиада в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что спортсмена лишили золотой медали, которую он получил в 2014 году на Олимпиаде в Сочи.

Дисквалификации подлежат результаты Устюгова, которые он показал в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Речь идет о лишении всех медалей, очков и призов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский борец Билял Махов уличен в применении допинга.

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