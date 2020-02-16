«Репортаж истерички»: Нино Нинидзе напугали верблюды в оманской пустыне
Звезда фильма «Тихая застава» выложила в сеть ролик, снятый во время отдыха.
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Фото, видео: Instagram @ninosha13
Звезда фильма «Тихая застава» Нино Нинидзе в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис выложила «репортаж истерички», снятый в пустыне Рамлат-эль-Вахиба в Омане.
На кадрах 28-летняя актриса идет среди песков и рассказывает подписчикам, как ее напугали верблюды.
«Репортаж истерички. Меня только что хотели посадить на верблюда, но мне показалось, что он хотел меня съесть», — говорит Нино Нинидзе.
Впоследствии знаменитость отмечает, что, несмотря ни на что, «корабли пустыни» прекрасны и безобидны. Во второй части видео Нино Нинидзе стоит рядом с верблюдом и, когда животное протягивает к ней морду, резко отдернув руку, уходит прочь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Нино Нинидзе изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Виторганом.
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