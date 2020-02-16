Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что у нее лишь «одна просьба» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

«Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала Захарова в Facebook.

Ранее Смирнов уже пояснял, что намеренно использовал такие слова, чтобы обратить внимание общественности на эту «проблему». В Русской православной церкви в свою очередь назвали высказывание протоиерея «излишне острым», подчеркнув, что Смирнов не хотел кого-либо оскорбить.

Председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова назвала «глупым оскорблением» высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах, живущих в гражданском браке.