Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Дмитрий Смирнов сравнил таких женщин с «бесплатными проститутками».
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, Шарифулин Валерий
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что у нее лишь «одна просьба» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
«Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала Захарова в Facebook.
Ранее Смирнов уже пояснял, что намеренно использовал такие слова, чтобы обратить внимание общественности на эту «проблему». В Русской православной церкви в свою очередь назвали высказывание протоиерея «излишне острым», подчеркнув, что Смирнов не хотел кого-либо оскорбить.
Председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова назвала «глупым оскорблением» высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах, живущих в гражданском браке.
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